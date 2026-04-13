Il 13 aprile, papa Leone XIV ha commentato pubblicamente le recenti tensioni internazionali, denunciando le violazioni del diritto internazionale. La dichiarazione arriva in risposta a un intervento di Donald Trump, che aveva criticato le azioni di alcune nazioni coinvolte in conflitti recenti. Il pontefice ha invitato alla pace e al rispetto delle norme internazionali, senza fare riferimenti diretti ai singoli protagonisti.

Il primo papa di nazionalità statunitense ha esortato i leader algerini a costruire una società basata sui princìpi di giustizia e solidarietà. “Oggi questa necessità è più urgente che mai di fronte alle continue violazioni del diritto internazionale e alla diffusione di tendenze neocoloniali”, ha affermato. Aveva anche sottolineato che il messaggio cristiano continua a essere “strumentalizzato”. “Non voglio entrare in un dibattito con lui”, aveva affermato, riferendosi a Trump. “Ma il messaggio del Vangelo non dovrebbe essere distorto, come oggi fanno in tanti”. “Continuerò a esprimermi ad alta voce contro la guerra e a promuovere la pace, il dialogo e le relazioni multilaterali per cercare soluzioni giuste ai problemi”, aveva aggiunto.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Papa Leone XIV risponde a un attacco verbale di Donald Trump

Papa Leone XIV risponde a Donald Trump: «Non penso che il messaggio del Vangelo debba essere abusato come qualcuno sta facendo»Dopo il durissimo attacco rivolto contro di lui da parte di Donald Trump, Papa Leone XIV si è presentato davanti ai cronisti, durante il volo che lo...

Donald Trump ha invitato anche Papa Leone XIV a unirsi al “Board per la pace”"Stiamo riflettendo su cosa fare", ha commentato il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin.

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