Papa Leone XIV sarà a Napoli a maggio | tappa anche ad Acerra e Pompei

Papa Leone XIV arriverà in Campania a maggio, visitando Napoli, Acerra e Pompei. La visita si deve alla richiesta delle diocesi locali, desiderose di incontrare direttamente i fedeli e rafforzare la comunità cristiana. Durante il soggiorno, il Papa terrà diverse cerimonie e incontri pubblici, attirando sorpresa tra i residenti. In particolare, la visita a Pompei prevede una messa nel santuario mariano, attirando numerosi pellegrini. La presenza del Papa rappresenta un momento di grande attenzione religiosa e sociale nella regione.
Pompei, Napoli e Acerra si preparano ad accogliere Papa Leone XIV, che sarà in Campania per due visite pastorali nel giro di quindici giorni. Un viaggio denso di significati spirituali, simbolici e sociali, che conferma l’attenzione del Pontefice verso una terra segnata da profonde contraddizioni ma anche da una fede viva e radicata. L’8 maggio, primo anniversario della sua elezione al soglio pontificio, il Santo Padre si recherà al Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei e successivamente nella città di Napoli. Il 23 maggio, invece, tornerà in regione per una tappa ad Acerra, alla vigilia dell’undicesimo anniversario dell’enciclica Laudato sì di Papa Francesco, dedicata alla cura della casa comune. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Papa Leone XIV a Pompei e Napoli l’8 maggio, poi ad Acerra il 23: doppia visita in CampaniaPapa Leone XIV ha deciso di visitare la Campania per celebrare il suo primo anno di pontificato, scegliendo due tappe significative.
Papa Leone XIV a maggio in Campania: sarà a Pompei, Acerra e a piazza PlebiscitoPapa Leone XIV visiterà la Campania a causa di un impegno religioso e culturale, con due tappe programmate in meno di tre settimane.
