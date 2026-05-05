Papa Leone a Pompei e Napoli | come cambiano i collegamenti per i treni regionali

In vista della visita di Papa Leone XIV al Santuario di Pompei il prossimo 8 maggio 2026, Trenitalia ha annunciato un aumento dei collegamenti ferroviari regionali in collaborazione con la Regione Campania. La decisione mira a facilitare gli spostamenti dei pendolari e dei visitatori che si recheranno nelle zone interessate dall’evento, considerando l’afflusso previsto di persone. I treni coinvolti sono stati riorganizzati per migliorare la mobilità durante questa data.

"In occasione della visita di Papa Leone XIV al Santuario di Pompei prevista per l'8 maggio 2026, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con Regione Campania, ha potenziato il numero dei collegamenti per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori, considerato anche il notevole.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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