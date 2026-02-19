Papa Leone IVX pellegrino di pace a Napoli Pompei e Acerra
Il Papa Leone XIV ha deciso di visitare Napoli, Pompei e Acerra il prossimo maggio, per celebrare il primo anniversario della sua elezione. La sua visita si concentra su incontri con la comunità locale e momenti di preghiera nei luoghi sacri più importanti, come il Santuario di Pompei. La scelta di queste città mira a rafforzare i legami con le comunità e a portare un messaggio di speranza. La visita si svolgerà tra incontri pubblici e momenti di raccoglimento, coinvolgendo anche i fedeli delle aree interessate.
Papa leone XIV pellegrino di pace a maggio a Napoli, Pompei ed Acerra. L'8 maggio, primo anniversario della sua elezione sarà in visita pastorale al Santuario di Pompei e nella città di Napoli. Dopo quindici giorni, il 23 maggio, tornerà in Campania, ad Acerra, alla vigilia dell’anniversario dell’enciclica “Laudato sì” sulla cura della casa comune. A dare tutte le info una nota congiunta del Cardinale Domenico Battaglia Arcivescovo di Napoli, Mons. Tommaso Caputo Arcivescovo Prelato di Pompei e Mons. Antonio Di Donna Vescovo di Acerra. Come pastori della Chiesa, e in particolare delle tre diocesi che il Santo Padre visiterà nel mese di maggio, avvertiamo perciò forte, e con emozione, il privilegio della scelta di Papa Leone.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Papa Leone XIV in Campania: Pompei e Acerra tappe di un viaggio tra fede e impegno per la Terra dei Fuochi.Il Papa Leone XIV visita la Campania il 8 maggio 2026, per affrontare le questioni legate alla Terra dei Fuochi.
