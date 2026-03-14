Tredesin de marz tutte le strade chiuse al traffico domenica

Domenica 15 marzo a Milano tutte le strade saranno chiuse al traffico per il Tredesin de marz, un evento tradizionale che si tiene ogni anno in questa data. La giornata prevede che diverse vie della città rimangano interdette al transito per permettere lo svolgimento delle celebrazioni. La chiusura delle strade interesserà diversi quartieri e si prolungherà per tutta la giornata.

Domenica 15 marzo è previsto il cosiddetto Tredesin de marz (“il tredici di marzo"), un tradizionale evento milanese che ogni anno ricorre in questo periodo. Dura tutta la giornata, dalle 6 alle 24, e coinvolge diverse vie della città. La viabilità lungo queste strade potrebbe quindi subire dei rallentamenti, perché verranno chiuse al traffico. MilanoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Perché non riesco a dimagrire? I 12 errori più comuni secondo gli esperti . 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Oggi è il 13 di Marzo, e a Milano lo si celebra con la Festa del Tredesin de Marz, la Festa d’inizio della Primavera, con una settimana in anticipo rispetto all’Equinozio. E’ vero, siamo abbastanza strani noi milanesi; festeggiamo tradizionalmente il Natale non co - facebook.com facebook

“Tredesin de Marz” è una festa che preannuncia l’arrivo della Primavera omaggiando il ritorno del Sole, si dice che abbia origini celtiche, inoltre S.Barnaba piantò la croce nella pietra rituale celtica con i tredici raggi incisi a prova dell’evangelizzazione della cit x.com