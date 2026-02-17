Incendio teatro Sannazaro don Mimmo Battaglia | Napoli ha imparato da secoli a rialzarsi dalle sue macerie

Don Mimmo Battaglia ha detto che il teatro Sannazaro è stato distrutto da un incendio scoppiato questa mattina, causato probabilmente da un corto circuito. La colonna di fumo nero si è alzata alta in via Chiaia, visibile da molte parti della città. Battaglia ha osservato che Napoli, da sempre, sa rialzarsi dopo le sue cadute e le sue ferite. La notte precedente, alcune persone avevano segnalato un principio di incendio nel teatro, che poi si è sviluppato rapidamente.

“Stamattina, il fumo che saliva da via Chiaia ha raggiunto anche il mio cuore. Guardavo quelle immagini e pensavo: c’è un fuoco che distrugge e c’è un fuoco che genera. C’è un fuoco che riduce in cenere e c’è un fuoco che scalda, illumina, tiene insieme. Il Teatro Sannazaro si è incendiato. Ma il fuoco che ha abitato quelle sale per quasi due secoli - il fuoco di Eduardo e di Pirandello, di Luisa Conte e di tanti artisti che hanno dato voce all’anima di questa città - quel fuoco non si spegnerà con un rogo. A Lara Sansone, che stamattina ha versato lacrime davanti a ciò che non era soltanto suo ma di tutti noi, voglio dire: abbiamo visto il tuo dolore, e non ti lasceremo sola.🔗 Leggi su Napolitoday.it

