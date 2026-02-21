Don Mimmo Battaglia | Grazie Papa Leone la tua visita a Napoli messaggio di pace

Don Mimmo Battaglia annuncia che Napoli accoglierà Papa Leone l’8 maggio, giorno dell’anniversario della sua elezione. La visita del pontefice sarà un momento importante per la città, che si prepara a ricevere migliaia di fedeli. La comunità locale si organizza per celebrare l’evento con eventi religiosi e culturali. La presenza del Papa rappresenta un’occasione per rafforzare i legami tra cittadini e chiesa. La città si prepara ad accogliere con entusiasmo il pontefice.

Don Mimmo Battaglia, la città accoglierà papa Leone l'8 maggio, nel giorno dell'anniversario dell'elezione. Nel ringraziamento che ha inviato al Pontefice lei ha scritto che "Napoli aspettava". Che cosa? «Credo che l'attesa sia una cifra del nostro popolo. Come un perenne avvento. Napoli aspetta: qualcuno che la guardi davvero. Con uno sguardo capace di tenere insieme la bellezza e la ferita, la vitalità e il grido, le lacrime e i sorrisi. Leone XIV viene da anni di vita concreta, di frontiera, di margine, di missione. Sa cos'è la fatica della gente. E sa quanto il Vangelo può risplendere a questa fatica, rinfrancando i cuori e illuminando le menti.

