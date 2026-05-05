Il Papa ha rivolto un appello alle organizzazioni caritative cattoliche, invitandole a non lasciarsi scoraggiare. La questione dei fondi federali negli Stati Uniti riguarda molte strutture che forniscono assistenza ai rifugiati, mentre i tagli ai finanziamenti sollevano preoccupazioni sulle conseguenze per questi servizi. La discussione si concentra sul futuro delle organizzazioni che dipendono da aiuti pubblici per sostenere le proprie attività.

? Cosa scoprirai Come faranno le strutture a sopravvivere senza i fondi federali americani?. Quali sono le conseguenze dei tagli ai servizi per i rifugiati?. Perché la gestione burocratica rischia di svuotare l'aiuto della sua anima?. Chi sono i 15 milioni di persone che dipendono da questa rete?.? In Breve La rete ha assistito 15 milioni di persone vulnerabili nell'ultimo anno.. I tagli federali colpiscono i servizi per rifugiati e minori a Miami.. Le 170 realtà diocesane statunitensi coordinano l'assistenza sul territorio.. L'incontro a Roma coinvolge i coordinatori di Catholic Charities USA.. Questa mattina a Roma, Leone XIV ha esortato i responsabili di Catholic Charities USA a non cedere alla scoraggiamento nonostante le crescenti difficoltà operative e i tagli ai finanziamenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Papa a Catholic Charities: “Non cedete allo scoraggiamento

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Temi più discussi: Il Papa: non scoraggiarsi nella cura dei poveri, trovare soluzioni a situazioni disumane; Non cedere allo scoraggiamento di fronte a sfide e difficoltà nella cura di poveri e bisognosi; Il Papa alle Catholic Charities: Cercate di trovare soluzioni a situazioni disumane; Papa al Catholic Charities Usa: non scoraggiarsi nella cura dei poveri.

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5/5/26. #PapaLeoneXIV incontra i responsabili delle agenzie di Catholic Charities negli Usa e incoraggia ad "alleviare le sofferenze di individui e famiglie e di alleggerire il fardello di quanti sono oppressi da difficoltà e conflitti" https://www.vaticannews.va/it/pa - facebook.com facebook

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