Papa a Chiesa Angola | non cedete a privilegi e autoreferenzialità

Il leader religioso ha rivolto un messaggio ai fedeli di una chiesa in Angola, esortandoli a mantenere viva la fraternità attraverso sincerità e chiarezza. Ha invitato a evitare comportamenti autoritari e a restare connessi alle persone più vulnerabili, in particolare ai poveri. Inoltre, ha richiamato a non cercare privilegi o a isolarsi dalla comunità, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso.

Roma, 20 apr. (askanews) – “Cari fratelli e sorelle, alimentate la fraternità tra di voi con franchezza e trasparenza, non cedete alla prepotenza e all’autoreferenzialità, non staccatevi dal popolo, specialmente dai poveri, rifuggite la ricerca dei privilegi”. Così il Papa, rivolgendosi ai vescovi, sacerdoti, consacrati e operatori pastorali, incontrati nella parrocchia di Nostra Signora di Fatima, a Luanda. “Per la vostra fedeltà e, quindi, per la vostra missione – aggiunge il Pontefice – la famiglia sacerdotale o religiosa è indispensabile, ma lo è anche la famiglia in cui siamo nati e cresciuti. La Chiesa ha grande stima dell’istituzione familiare, insegnando che il focolare è il luogo di santificazione di tutti i suoi membri.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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