Papa al Catholic Charities Usa | non scoraggiarsi nella cura dei poveri

Questa mattina il Papa ha incontrato i responsabili delle agenzie caritative cattoliche attive negli Stati Uniti, invitandoli a non scoraggiarsi nel loro impegno a favore dei poveri. La visita si è svolta presso la sede centrale di Catholic Charities Usa, dove sono stati discussi vari aspetti delle attività di assistenza sociale e delle sfide affrontate quotidianamente dalle organizzazioni. Non sono stati resi noti dettagli specifici sull'incontro.

Papa Leone ha incontrato questa mattina i responsabili delle agenzie caritative cattoliche che operano negli Stati Uniti. Il Pontefice ha espresso gratitudine per il loro impegno e li ha incoraggiati ad “alleviare le sofferenze di quanti sono oppressi da difficoltà e conflitti”. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa al Catholic Charities Usa: non scoraggiarsi nella cura dei poveri Papa al Catholic Charities Usa: non scoraggiarsi nella cura dei poveri Notizie correlate Un pasto caldo per i poveri, Lagalla: "La città sa prendersi cura dei più fragili""La rinnovata iniziativa 'Pane ca’ meusa agli indigenti' dell’Antica Focacceria San Francesco rappresenta da sempre un segnale importante per la... Angola, Papa Leone XIV visita una casa di cura nella città di SaurimoPapa Leone XIV ha visitato una casa di cura nella città di Saurimo, in Angola, mentre prosegue il suo viaggio in Africa. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cross Catholic Outreach: papa-mobile in viaggio negli Usa per le opere di carità; 05 - Bollettino Sala Stampa della Santa Sede; Il Papa alle Catholic Charities: Cercate di trovare soluzioni a situazioni disumane. Papa Leone XIV: La carità non è opzionale, appello a Catholic Charities USA per sostenere i più poveri (Letizia Lucarelli)Nel suo primo incontro ufficiale con i vertici di Catholic Charities USA, Papa Leone XIV ha rilanciato con forza il tema della carità come elemento centrale e irrinunciabile della vita cristiana. Rice ... farodiroma.it Papa Leone XIV ai membri di Catholic Charities americane: soluzioni a situazioni disumaneSono lieto di darvi il benvenuto, membri del Consiglio di Amministrazione di Catholic Charities USA, durante la vostra visita a Roma e in Vaticano. Prego affinché il tempo che trascorrerete qui, nel ... korazym.org Delegazione di "Catholic Charities Network" (4 maggio 2026): Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Cari amici, Sono lieto di salutarvi, membri del Consiglio Direttivo di Catholic Charities USA, in occasione della vostra visit - facebook.com facebook #PapaLeoneXIV incontra i responsabili delle agenzie di Catholic Charities negli Usa e incoraggia ad "alleviare le sofferenze di individui e famiglie e di alleggerire il fardello di quanti sono oppressi da difficoltà e conflitti" Leggi qui x.com