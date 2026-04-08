Nel corso dell'ultimo episodio del podcast Primo Tempo, Paolo Rossi ha commentato la situazione della Juventus, affermando che con sei vittorie su sette partite la squadra ha buone possibilità di qualificarsi in Champions League. Ha inoltre espresso perplessità riguardo alle dichiarazioni di Spalletti, senza entrare in dettagli specifici. Le sue parole sono state registrate in un contesto di analisi sulle prestazioni recenti del club e sulle opinioni relative agli allenatori.

di Paolo Rossi Paolo Rossi ha parlato della Juve e di Spalletti nel corso dell’ultimo episodio del podcast Primo Tempo. Vediamo che cosa ha detto. Nel corso dell’ultima puntata del podcast Primo Tempo, in onda sul canale Youtube di , Paolo Rossi ha parlato di Juve e di Spalletti. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE LE PAROLE DI PAOLO ROSSI – « Ma perché Spalletti ha parlato così quando questa squadra in due casi la continuità l’ha dimostrata? Non il filotto ma un periodo: Spalletti alla fine del girone d’andata fa cinque vittorie su sei e abbiamo battuto Bologna, Roma, Pisa. Abbiamo pareggitAo col Lecce, con tutta la sfiga e gli errori che abbiamo fatto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Paolo Rossi sicuro: «Con sei vittorie su sette andiamo in Champions. Spalletti? Non capisco questa cosa» – VIDEO

Paolo Rossi sicuro: «Se la Juve si esprimerà al massimo arriverà quarta. Spalletti? Questa cosa non è rassicurante» – VIDEOdi Paolo Rossi Paolo Rossi ha parlato di Juventus e di Spalletti nel corso dell’ultima puntata di La Juve a freddo.

Paolo Rossi chiarissimo: «Ho un po’ di dubbi su Spalletti. Se scusiamo lui dobbiamo farlo con tutti. Thiago Motta…» – VIDEOAlisson Juve, l’ex Roma fra i candidati per la porta dei bianconeri in caso di addio di Di Gregorio.

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