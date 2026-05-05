La numero uno del circuito femminile ha espresso insoddisfazione riguardo alle percentuali di guadagno, sottolineando la possibilità di boicottare i tornei se le trattative non portassero a risultati soddisfacenti. Ha inoltre commentato con tono deciso che senza le giocatrici molte manifestazioni potrebbero non avere senso, lasciando intendere che la questione riguarda anche il montepremi e il riconoscimento economico.

I giocatori sembrano decisi a passare alle maniere forti, politicamente parlando. “Penso che a un certo punto boicotteremo, sento che potrebbe essere l’unico modo per lottare per i nostri diritti”, ha detto in conferenza stampa al Foro Italico la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, interrogata sul contenzioso tra i tennisti e i tornei del Grande Slam. Gli atleti rivendicano una percentuale più alta dei premi rispetto ai ricavi generati dai Major, oltre a maggiori tutele dal punto di vista sanitario e pensionistico. La vicenda va avanti da un anno e, negli ultimi giorni, si è riaccesa con l’annuncio del montepremi 2026 da parte degli organizzatori del Roland Garros: +9,5% rispetto al 2025, per un totale di 61,7 milioni di euro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Montepremi e polemiche, Sabalenka attacca: "Potremmo boicottare i tornei, tanto senza di noi..."

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