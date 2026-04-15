Verso gli internazionali Roma punta 400mila presenze Binaghi | Quinto Slam? Darò tutto

A poche settimane dall'inizio degli Internazionali di tennis, Roma prevede di raggiungere circa 400mila presenze. Ricorda i successi di cinquant'anni fa, quando fu Panatta a vincere nel 1976, e quest’anno si torna a sperare in un campione azzurro. Il presidente della Federazione Tennis e Padel ha dichiarato che farà tutto il possibile per conquistare il quinto Slam. La manifestazione si prepara a vivere un’edizione ricca di attese e di presenze.

Fu Panatta 1976, cinquant’anni dopo Roma segna nuovamente un campione azzurro. E’ fra gli auguri più grandi che si fa Angelo Binaghi (nella foto), presidente della Federazione Tennis e Padel, a poche settimane dagli Internazionali d’Italia. Torneo che quest’anno punta le "400mila presenze". Secondo il numero 1 federale "è il momento giusto per tornare a vincere a Roma e non solo per quello che ha fatto Jannik a Montecarlo, ma perché abbiamo 4 italiani nei primi 21 del mondo che hanno nella terra la loro superficie". C’è poi un obiettivo più grande, quello di superare definitivamente il calcio. "Oggi abbiamo 6,2 milioni di praticanti, sono 6,5 quelli del calcio – dice Binaghi –.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Verso gli internazionali. Roma punta 400mila presenze, Binaghi: "Quinto Slam? Darò tutto» Leggi anche: Internazionali Roma 2026, verso un’edizione record. Binaghi: “Quinto Slam? Le tenterò tutte” Internazionali di Roma 2026, si punta alle 400mila presenze e alla vittoria nel singolare maschileAGI - "Quest'anno agli Internazionali Bnl d' Italia confidiamo di raggiungere e superare un numero di spettatori pari alle 400.