A Roma, un rappresentante del mondo dello sport ha dichiarato che gli organizzatori degli Slam non adeguano i premi in base all’aumento dei profitti. Secondo quanto riferito, questa situazione potrebbe portare alcune tenniste a considerare il boicottaggio delle competizioni. La questione riguarda l’assenza di aggiornamenti sui premi rispetto alla crescita economica di questi eventi e le possibili ripercussioni sullo sport femminile.

? Cosa scoprirai Perché i premi degli Slam non seguono l'aumento dei profitti?. Chi spinge le tenniste verso il rischio di un boicottaggio?. Come influirà la mancanza di tutele sociali sulla carriera delle atlete?. Quali sono le reali motivazioni dietro la protesta di Paolini e Sabalenka?.? In Breve Sabalenka ipotizza boicottaggio Slam per premi non proporzionali ai profitti generati.. WTA garantisce tutele per maternità e previdenza sociale ai professionisti.. Paolini punta a recuperare la forma vista in Cina dopo Doha e Dubai.. La numero 8 del mondo affronta gli Internazionali d'Italia 2026 a Roma.. A Roma, la campionessa in carica Paolini affronta gli Internazionali d’Italia 2026 con l’obiettivo di recuperare il ritmo dopo un inizio d’anno incerto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paolini a Roma: “Gli Slam non adeguano i premi, si può boicottare

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