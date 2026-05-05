Montepremi bassi Paolini e Sabalenka minacciano di boicottare gli Slam | Senza di noi non esisterebbe né il torneo né l’intrattenimento

Dopo le proteste riguardanti i montepremi troppo bassi, alcuni giocatori professionisti hanno dichiarato di prendere in considerazione il possibile boicottaggio degli Slam. In particolare, due tennisti hanno affermato che senza la loro partecipazione i tornei e l’intrattenimento associato perderebbero rilevanza. La questione ha suscitato attenzione nel mondo dello sport, con le dichiarazioni che sottolineano come la loro presenza sia fondamentale per il successo degli eventi.

Prima le proteste contro i montepremi troppo bassi, adesso le minacce di boicottaggio. All’indomani della lettera scritta dai 20 migliori giocatori del circuito maschile e femminile, oggi Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e Jasmine Paolini hanno attaccato direttamente l’organizzazione degli Slam in conferenza stampa agli Internazionali d’Italia 2026. « Penso che a un certo punto boicotteremo, sento che potrebbe essere l’unico modo per lottare per i nostri diritti», ha spiegato dal Foro Italico la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka. «Ho la sensazione che lo spettacolo dipenda da noi e che, senza di noi, non ci sarebbero i tornei e questo tipo di intrattenimento.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Montepremi e polemiche, Sabalenka attacca: "Potremmo boicottare i tornei, tanto senza di noi..."I giocatori sembrano decisi a passare alle maniere forti, politicamente parlando. Paolini agli Internazionali di Roma: "Potremmo boicottare gli Slam"Jasmine Paolini, vincitrice della scorsa edizione degli Internazionali d'Italia di Roma, si è espressa sulla possibilità di boicottare dei tornei... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Montepremi troppo bassi, Sabalenka e Paolini: Possiamo boicottare gli Slam. Paolini contro il montepremi degli Slam: «Se siamo tutti d'accordo, potremmo boicottare». Sabalenka: «Lo spettacolo dipende da noi»Anche Jasmine Paolini alza la voce in merito al montepremi dei tornei del Grande Slam, dopo che nelle scorse ore giocatrici e giocatori hanno protestato formalmente contro il prize money del Roland ... corriere.it Sabalenka e Paolini vogliono boicottare il Roland GarrosLa protesta sui premi troppo bassi lanciata anche da Sinner arriva al Foro Italico. Ma per ora sono solo minacce ... ilnapolista.it