Garlasco Sempio non risponderà ai pm Oggi tocca alle gemelle Cappa | perché vengono sentite?
A Garlasco, Andrea Sempio ha deciso di non rispondere ai pubblici ministeri durante l'interrogatorio di mercoledì 6 maggio a Pavia. Oggi sono state ascoltate le gemelle Cappa, che sono state chiamate per fornire eventuali chiarimenti su alcuni aspetti dell'inchiesta. La decisione di Sempio di non rispondere si inserisce nel quadro delle procedure giudiziarie legate al caso.
Andrea Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio previsto mercoledì 6 maggio a Pavia. Lo hanno comunicato i suoi legali nella mattinata di martedì.L’interrogatorio delle gemelle CappaNella giornata di oggi, invece, saranno sentite le gemelle Stefania e Paola Cappa.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Garlasco, Gianluca Spina analizza la comunicazione non verbale delle gemelle Cappa e di Marco Poggi
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Garlasco, oggi le sorelle Cappa in procura per testimoniare. Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere - facebook.com facebook
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