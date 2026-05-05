Garlasco Sempio non risponderà ai pm Oggi tocca alle gemelle Cappa | perché vengono sentite?

A Garlasco, Andrea Sempio ha deciso di non rispondere ai pubblici ministeri durante l'interrogatorio di mercoledì 6 maggio a Pavia. Oggi sono state ascoltate le gemelle Cappa, che sono state chiamate per fornire eventuali chiarimenti su alcuni aspetti dell'inchiesta. La decisione di Sempio di non rispondere si inserisce nel quadro delle procedure giudiziarie legate al caso.