Paola Cappa e i sospetti per un ragazzo che la cugina Chiara respingeva Approccio finito male
Tre convocazioni sono state inviate nelle settimane che hanno preceduto la comunicazione della chiusura delle indagini, coinvolgendo figure di rilievo nel caso. Tra i sospettati ci sono anche persone legate alla cugina della vittima, con un episodio che si sarebbe concluso con un approccio considerato fallimentare. La vicenda riguarda inoltre i sospetti nei confronti di un ragazzo, ritenuto al centro di alcune dinamiche familiari e personali.
Tre convocazioni che arrivano proprio in prossimità dell’avviso di chiusura delle indagini, nomi di spicco che rappresentano l’ennesima svolta eclatante nella rilettura del delitto di Garlasco. Le gemelle Paola e Stefania Cappa, mai indagate né interrogate dagli investigatori nell’ambito dell’inchiesta a carico di Andrea Sempio, si presenteranno questa mattina alle 10 al comando dei carabinieri di via Vincenzo Monti a Milano per essere ascoltate come persone informate sui fatti. Mentre il giorno successivo toccherà a Marco Poggi, fratello di Chiara e grande amico di Sempio: appuntamento a Pavia, davanti all’aggiunto Stefano Civardi, in concomitanza con l’avviso a comparire notificato all’indagato.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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Le sorelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi, saranno sentite domani mattina presso la caserma dei carabinieri a Milano come persone informate sui fatti. I PM hanno convocato anche Marco Poggi, fratello di Chiara, che sarà ascoltato invece in x.com