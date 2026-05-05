Tre convocazioni sono state inviate nelle settimane che hanno preceduto la comunicazione della chiusura delle indagini, coinvolgendo figure di rilievo nel caso. Tra i sospettati ci sono anche persone legate alla cugina della vittima, con un episodio che si sarebbe concluso con un approccio considerato fallimentare. La vicenda riguarda inoltre i sospetti nei confronti di un ragazzo, ritenuto al centro di alcune dinamiche familiari e personali.

Tre convocazioni che arrivano proprio in prossimità dell’avviso di chiusura delle indagini, nomi di spicco che rappresentano l’ennesima svolta eclatante nella rilettura del delitto di Garlasco. Le gemelle Paola e Stefania Cappa, mai indagate né interrogate dagli investigatori nell’ambito dell’inchiesta a carico di Andrea Sempio, si presenteranno questa mattina alle 10 al comando dei carabinieri di via Vincenzo Monti a Milano per essere ascoltate come persone informate sui fatti. Mentre il giorno successivo toccherà a Marco Poggi, fratello di Chiara e grande amico di Sempio: appuntamento a Pavia, davanti all’aggiunto Stefano Civardi, in concomitanza con l’avviso a comparire notificato all’indagato.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Paola Cappa e i sospetti per un ragazzo che la cugina Chiara respingeva. «Approccio finito male»

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Le sorelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi, saranno sentite domani mattina presso la caserma dei carabinieri a Milano come persone informate sui fatti. I PM hanno convocato anche Marco Poggi, fratello di Chiara, che sarà ascoltato invece in x.com