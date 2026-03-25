Stefania Cappa cugina di Chiara Poggi non sarà a Belve Crime La donna avrebbe chiesto un cachet considerevole che non è stato accettato dalla produzione

Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, non prenderà parte alla trasmissione Belve Crime. La donna avrebbe richiesto un cachet elevato, che la produzione non ha accettato. La decisione è stata comunicata in seguito alla richiesta economica avanzata da Cappa, che ha portato alla sua esclusione dal programma condotto da Francesca Fagnani.

N iente Belve Crime per Stefania Cappa. La cugina di Chiara Poggi, il cui delitto è tornato di attualità nei mesi scorsi per via della accuse mosse ad Andrea Sempio, all’epoca dei fatti amico del fratello della giovane vittima – non parteciperà al programma condotto da Francesca Fagnani. Fagnani: “C’è ancora tanto da fare contro il gender gap” X Leggi anche › Francesca Fagnani diventa Franca Leosini: nel nuovo “Belve Crime” intervista Massimo Bossetti Belve Crime e la presenza di Stefania Cappa. Stefania Cappa, che insieme alla gemella Paola all’epoca dei fatti finì spesso al centro delle cronache per via dei rapporti con la cugina, avrebbe chiesto un cachet considerevole per partecipare a Belve Crime, spin-off di Belve che tornerà in prime time su Rai Due all’inizio di aprile. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, non sarà a Belve Crime. La donna avrebbe chiesto un cachet considerevole, che non è stato accettato dalla produzione Articoli correlati Leggi anche: Belve Crime, salta l’intervista a Stefania Cappa: troppo alto il cachet richiesto dalla cugina di Chiara Poggi Stefania Cappa non sarà ospite a Belve Crime di Francesca Fagnani, voci di un mancato accordo sul cachetStefania Cappa, avvocato e cugina di Chiara Poggi, non sarà ospite di Francesca Fagnani a Belve Crime. Tutti gli aggiornamenti su Stefania Cappa Temi più discussi: Caso Garlasco, oltre 50 denunce presentate dalle gemelle Cappa (e potrebbero arrivare i primi indagati); Stefania Cappa non andrà da Francesca Fagnani: la cugina di Chiara Poggi chiedeva 15mila euro; Stefania Cappa non sarà ospite a Belve Crime di Francesca Fagnani, voci di un mancato accordo sul cachet; Stefania Cappa, salta l'intervista a Belve Crime: Francesca Fagnani rifiuta il cachet chiesto dalla cugina di Chiara Poggi. Stefania Cappa, salta l'intervista a Belve Crime: Francesca Fagnani rifiuta il cachet chiesto dalla cugina di Chiara PoggiAvrebbe chiesto un cachet di 15 mila euro per farsi intervistare da Francesca Fagnani. Compenso che sarebbe stato rifiutato. Così ... msn.com Stefania Cappa salta l’intervista a Belve Crime per cachet milionario dopo il caso sollevato da Le IenePerché è saltata l’intervista di Stefania Cappa a Belve Crime La cugina di Chiara Poggi, Stefania Cappa, non parteciperà alla nuova edizione di Belve ... assodigitale.it Garlasco: la notizia bomba su Stefania Cappa, cugina di Chiara - facebook.com facebook Stefania Cappa chiede 15mila euro per andare a Belve, Francesca Fagnani blocca l’intervista x.com