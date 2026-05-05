Un comitato ha inviato una lettera ai sindaci del golfo e al presidente della Regione Liguria, chiedendo loro di presentare ricorso al Tar contro l’autorizzazione concessa dal ministero dell’Ambiente al potenziamento del rigassificatore di Panigaglia. La comunicazione mira a convincere gli enti locali a opporsi alla decisione della Commissione di Via, che ha approvato l’intervento sulla struttura.

Una lettera al presidente della Regione Liguria e ai sindaci del golfo per convincerli a presentare ricorso al Tar contro il via libera della Commissione di Via del ministero dell’Ambiente al potenziamento del rigassificatore di Panigaglia. A scriverla, il comitato che da tempo si batte per la dismissione dell’impianto. All’inizio del mese scorso infatti la Direzione generale valutazioni ambientali del ministero aveva dato il proprio ok al piano da 300 milioni di euro proposto da Snam, evidenziando che il progetto "è escluso dalla procedura di Valutazione dell’Impatto Ambientale e non comporta incidenze significative dirette, indirette sui siti Natura 2000, nel rispetto delle condizioni ambientali".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Panigaglia, il comitato incalza gli enti

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