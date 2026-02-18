Allevamento di Cavallara il comitato | Controlli fermi enti in silenzio Ora intervenga la Prefettura

Il comitato denuncia che i controlli sull’allevamento di Cavallara sono sospesi da mesi, mentre gli enti preposti non si fanno sentire. La domanda sulla reale situazione dell’allevamento avicolo biologico Fileni di Cavallara si fa sempre più pressante tra i residenti della Valmarecchia. Questa situazione ha portato i cittadini a chiedere un intervento diretto della Prefettura di Rimini, affinché faccia chiarezza sulla gestione e sulla sicurezza dell’allevamento.

Forte presa di posizione da parte del comitato: "Vogliamo che le istituzioni tornino a fare ciò che i cittadini si aspettano da loro: controllare, verificare, garantire” “Chi controlla davvero l’allevamento avicolo biologico Fileni di Cavallara?”. È la domanda che da mesi circola in Valmarecchia e che ora approda ufficialmente sul tavolo della Prefettura di Rimini. Il Comitato “Per la Valmarecchia - Stop allevamenti intensivi” denuncia un presunto vuoto di vigilanza e punta il dito contro enti che, a vario titolo, avrebbero rimandato competenze e responsabilità. Dopo richieste di accesso agli atti e solleciti rimasti senza risposte ritenute esaustive, i cittadini chiedono ora un tavolo istituzionale per fare chiarezza su numeri, strutture e rispetto delle norme.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Il comitato "Per la Valmarecchia" sollecita Arpae e Comune: “Silenzio inspiegabile sull’allevamento"Il comitato “Per la Valmarecchia” ha inviato un sollecito formale ad Arpae, al Comune di Maiolo e alla Regione Emilia Romagna, chiedendo chiarimenti sullo stato dell’allevamento e sulla sospensione richiesta.

Rafforzati i controlli su locali e pubblici esercizi: riunito in Prefettura il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblicaQuesta mattina la Prefettura di Roma ha riunito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.