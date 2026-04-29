Contestato il cantiere Diffida del Comitato a enti locali e Ministero

Nel cuore della Valnerina, i cittadini continuano a opporsi all’ampliamento della strada statale, oltre alle proteste già avviate contro il progetto di pale eoliche. Il Comitato ha inviato una diffida agli enti locali e al Ministero, contestando i lavori in corso e chiedendo chiarimenti sulle autorizzazioni rilasciate. La questione riguarda quindi sia un intervento di natura energetica sia un’opera di infrastruttura stradale.

Non solo pale eoliche, i cittadini della Valnerina continuano ad opporsi anche all’intervento di ampliamento della strada statale. Ad intervenire è il Comitato “Patrimonio Valnerina“ che con una diffida "mette in mora" i consiglieri comunali di Sant’Anatolia di Narco chiamati a votare oggi un atto "illegittimo". Il Comitato Patrimonio fa sapere che "tramite l’avvocato Valeria Passeri, ha inviato una formale diffida al Comune di Sant’Anatolia di Narco, alla Regione Umbria e ai Ministeri dell’Ambiente e della Cultura, chiedendo l’immediata sospensione della delibera sul mutamento di destinazione d’uso delle terre civiche interessate dai lavori Anas per la strada statale 685".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Contestato il cantiere “Diffida“ del Comitato a enti locali e Ministero Notizie correlate Nuovo stadio Sinigaglia, il Comitato si allea e diffida il Ministero: “No a speculazioni”Una diffida formale inviata alla Presidenza del Consiglio e al Ministero per lo Sport, per prevenire ogni forma di speculazione sugli stati europei. Riforma enti locali in Sicilia, il voto segreto smaschera le fratture del centrodestraUno scivolone proprio all’ultimo miglio rischia di far naufragare la riforma che aumenta fino al 40% la presenza delle donne nelle giunte comunali.