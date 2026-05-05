A cinquant’anni dalla vittoria agli Internazionali di Roma, Adriano Panatta ricorda quel successo che lo ha reso il più recente italiano a conquistare il titolo nel torneo. In questi giorni si svolge la manifestazione, con il tennista favorito in campo. Panatta, ora a distanza di cinque decenni, guarda al presente e ai giocatori attuali come Sinner e Alcaraz. La competizione continua a richiamare l’attenzione degli appassionati di tennis italiani.

A 50 anni dalla vittoria degli Internazionali di Roma. 50 anni dopo. Adriano Panatta è l’ultimo italiano ad aver vinto gli Internazionali di Roma, torneo che inizia proprio in questi giorni e che vede Sinner favorito. L’ex campione ne ha parlato in un’intervista a Corriere della Sera. Dice: “ mi piacerebbe tanto consegnare la coppa a un italiano ”. Parlando della nuova generazione, evita di sbilanciarsi su un solo nome, ma sottolinea come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz siano su un altro piano: “ per gli altri diventa complicato battere tutti e due. fanno un altro sport ”. Sul dominio dell’azzurro aggiunge con sarcasmo che gli avversari dovrebbero sperare in un calo improbabile, e quasi auspica una vittoria definitiva: “ se vince Jannik.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Panatta tra ricordi e presente: Sinner, Alcaraz e il peso di un’annata irripetibile

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