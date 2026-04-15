Ho visto e capito tutto Panatta spiega la differenza tra Sinner e Alcaraz

Adriano Panatta ha commentato le recenti performance di Jannik Sinner, sottolineando come siano evidenti differenze rispetto a Carlos Alcaraz. Dopo aver osservato le ultime partite dei due tennisti, l’ex campione italiano ha dichiarato di aver capito tutto riguardo alle caratteristiche e alle differenze tra i due giocatori. Le sue parole sono state chiare e dirette, senza margine per interpretazioni alternative.

Adriano Panatta non ha dubbi: dopo le ultime prestazioni di Jannik Sinner, il confronto con Carlos Alcaraz si è acceso come non mai. Ma, almeno oggi, secondo l’ex campione azzurro “non c’è partita”. Il riferimento è al recente Monte Carlo Masters, torneo in cui l’italiano ha mostrato una solidità che ha colpito tutti. Panatta ne ha parlato nel podcast “la telefonata”, realizzato con l’ex compagno di doppio Paolo Bertolucci, partendo da un dettaglio apparentemente secondario ma decisivo: le condizioni del match. Sinner-Alcaraz, l’analisi parte da Monte Carlo. “A Montecarlo il vento lo ha favorito”, ha detto Panatta, spiegando come il meteo abbia potuto esaltare le caratteristiche di Sinner.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ho visto e capito tutto”. Panatta spiega la differenza tra Sinner e Alcaraz Notizie correlate “Ho visto e capito tutto”. Adriano Panatta su Sinner: qual è la differenza con AlcarazIl dibattito sul dominio nel tennis mondiale sembra ormai avere un protagonista indiscusso. Sinner ha cambiato tutto: Montecarlo ribalta gli equilibri con Alcaraz. Panatta: “Ha vinto la forza mentale”La vittoria di Montecarlo è qualcosa di più di un titolo, del ritorno al numero 1. Panoramica sull’argomento Panatta cancella Alcaraz, il confronto spietato con Sinner: Mentalmente il migliore della storia. Avete visto lo sguardo dell'altro?L'ex leggenda del tennis italiano continua ad infierire sullo spagnolo dopo la vittoria dell'azzurro a Montecarlo: Carlos non sapeva cosa fare... ... corrieredellosport.it Panatta si esalta, il commento nettissimo sulla vittoria di Sinner: Jannik ti vuole menare. Ad Alcaraz invece piace andare a Ibiza...Lo abbiamo visto seduto come un principe in tribuna d'onore a Montecarlo (con tanto di presa in giro di Bertolucci). Ora Adriano Panatta è tornato negli studi della Nuova Ds per commentare il trionfo ... msn.com