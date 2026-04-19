L’ex tennista Adriano Panatta ha commentato il suo rapporto con il tennis e ha parlato di Jannik Sinner, definendolo un esempio di mentalità positiva. La sua analisi si è concentrata sull’importanza della felicità come elemento chiave nel prossimo confronto tra Sinner e Alcaraz. Panatta ha sottolineato come la soddisfazione personale possa influenzare le prestazioni degli atleti in campo.

Al Messaggero, l’ex tennista Adriano Panatta ha parlato del suo rapporto con la disciplina e di Jannik Sinner, un esempio per quanto riguarda la mentalità che dovrebbe avere uno sportivo. Anche il rapporto con i coach è cambiato, secondo Panatta, rispetto a quando entrava lui in campo per un torneo. Le differenze tra il tennis di ieri e di oggi spiegate da Panatta. “ Non so se oggi mi ritroverei in questo tennis super professionistico e anche un po’ maniacale ” ha dichiarato l’ex tennista. E’ cambiato anche il modo di fare tattica, anche perché la pallina prima viaggiava più lentamente. E se oggi Alcaraz è considerato “piccolino”, oggi ci sono tennisti di due metri che tirano a più di 200 all’ora.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Per Panatta sarà la felicità la chiave del duello tra Sinner e Alcaraz

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