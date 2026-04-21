Lo spagnolo, recentemente premiato come Sportivo dell’anno da Laureus, ha dichiarato che la presenza di Sinner è fondamentale per la sua crescita nel tennis e ha ammesso di non essere sicuro di partecipare ai prossimi tornei di Roma e Parigi. Attualmente, si sottopone a nuovi esami al polso, in un periodo di incertezza riguardo al suo programma agonistico. Le sue parole riflettono un momento di riflessione e cura per la propria condizione fisica.

Ha il polso ben impacchettato in un tutore, ma il sorriso non lo abbandona mai. Carlos Alcaraz è lo Sportivo dell’anno di Laureus. Tra i nominati c’era anche Jannik Sinner, in una specie di eterna rivalità dentro e fuori dal campo. Stavolta è stato lo spagnolo a uscire col trofeo, in attesa di una sfida in campo. Quando, però, non si sa. Il team dello spagnolo sta facendo di tutto per recuperare e tentare di essere a Roma e al Roland Garros, ma allo stesso tempo sono tutti consapevoli che forzare i tempi di recupero potrebbe essere controproducente. Sono giovane, spero che la mia versione migliore non si sia ancora vista, ma i 24 Slam vinti da Djokovic sono lontani🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alcaraz: "Senza Sinner non sarei lo stesso, mi fa crescere. Roma e Parigi? Non so se ci sarò"

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