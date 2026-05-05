Adriano Panatta ha confermato la sua partecipazione agli Internazionali d’Italia, accettando l’invito ricevuto per essere presente al Foro Italico e premiare il vincitore del torneo. In un commento, il ex tennista ha detto che se Sinner dovesse vincere, non parlerà più del suo torneo del 1976. La polemica tra i due sembrerebbe quindi conclusa, lasciando spazio alla cerimonia di premiazione prevista per l’evento.

Polemica finita. Adriano Panatta sarà presente agli Internazionali d’Italia. “Mi hanno invitato al Foro Italico per premiare il vincitore. È arrivata una mail a nome del consiglio della Federtennis. Mi fa piacere, ci vado volentieri. Mi piacerebbe tanto consegnare la coppa a un italiano. A Sinner? A un italiano. Sinner, Cobolli, Musetti.”. A parlare è lo stesso ex tennista azzurro – oggi opinionista – in un’intervista al Corriere della Sera. L’ex campione di tennis è stato infatti l’ultimo italiano a vincere gli Internazionali, esattamente 50 anni fa, il 30 maggio 1976, in finale contro Guillermo Vilas. Dopo mezzo secolo, Jannik Sinner tra poche settimane potrebbe interrompere questo infinito digiuno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Panatta: “Mi è arrivato l’invito per Roma, vado volentieri. Se vince Sinner, la facciamo finita e non parliamo mai più del mio 1976”

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