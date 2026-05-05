Pallavolo Cascina batte Invicta Grosseto 3-1 | playoff sempre più vicini

Nella partita di Serie C maschile di pallavolo, la squadra di casa ha vinto contro l’Invicta Grosseto con il punteggio di 3-1. La sfida si è svolta a Cascina e ha visto i padroni di casa prevalere su un avversario che ha dato filo da torcere. La vittoria consente alla squadra di casa di avvicinarsi ai playoff, con un risultato importante nel percorso della stagione.

CASCINA – Serie C maschile Cascina Invicta si chiude con una vittoria pesante per i padroni di casa, che superano 3-1 l’Invicta Volleyball Grosseto al termine di una gara meno semplice del previsto. Tre punti fondamentali per consolidare la posizione in zona playoff e continuare a inseguire un piazzamento di vertice. Il match, disputato in casa della Pallavolo Cascina, sembrava indirizzato fin dalle prime battute. Il primo set scorre veloce, con i ragazzi allenati da Fabrizio Ricoveri capaci di imporre ritmo e qualità, chiudendo con un netto 25-14. Una partenza convincente, che lasciava presagire una gara in controllo. Nel secondo parziale, però, la partita cambia volto.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Pallavolo Cascina batte Invicta Grosseto 3-1: playoff sempre più vicini Notizie correlate Cittadella a piccoli passi. Playoff sempre più viciniCREMA 0 CITTADELLA 0 CREMA: Maianti, Arpini, Niculae, Erman, Vailati, Camilleri, Abba, Latini, Recino (28’st Fenotti), Tomella (36’st Cerasan)i,... Leggi anche: Riviera Basket travolge Asinara e vola in vetta: playoff sempre più vicini Contenuti utili per approfondire C maschile:sconfitta indolore per l’Invictavolleyball, che si arrende in casa della Pallavolo Cascina in formazione largamente rimaneggiataCondividi i nostri contenutiSerie C maschile – 25^ giornata Girone A Pallavolo Cascina – Invictavolleyball 3/1 – 25/14, 24/26, 25/14, 25/21 Grosseto. Pronostico rispettato quello che vede l’Invicta ... grossetosport.com C maschile: penultimo appuntamento della stagione per l’Invictavolleyball impegnata in casa della seconda in classifica Pallavolo CascinaGrosseto. Penultimo appuntamento della stagione per i giovani dell’Invictavolleyball, impegnati nel posticipo della domenica in casa della Pallavolo Cascina, alle ore 18,00. I maremmani,ormai salvi sf ... grossetosport.com