Riviera Basket travolge Asinara e vola in vetta | playoff sempre più vicini

Riviera Basket ha sconfitto Asinara grazie a una doppia vittoria, conquistando così la leadership della classifica di serie B. La squadra ha dominato il campo, dimostrando un’ottima condizione fisica e tattica, e si avvicina sempre di più ai playoff. La partita del mattino e quella del pomeriggio hanno confermato la forza della Riviera, che ora guarda con fiducia alle prossime sfide.

Doppia vittoria e primo posto consolidato in Serie B. Alla Carim festa biancorossa tra mascotte, tifo e terzo tempo da Serie A Riviera Basket sul velluto: passeggia comodamente sui sardi di Asinara (almeno nel risultato) e con due vittorie, una al mattino e una al pomeriggio, mette in cassaforte un primato che la vede sempre più sola al comando della classifica di serie B. Ma il clou della giornata è tutto al pomeriggio. Il quintetto base, annunciato a gran voce dallo speaker, è quello d'assalto, con Raimondi, Forcioni, Giustino, Ion e Marchionni che chiudono già il primo quarto sul punteggio di 24-6.