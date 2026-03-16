Cittadella a piccoli passi Playoff sempre più vicini
La partita tra Crema e Cittadella si è conclusa sul punteggio di 0-0, con entrambe le squadre impegnate in una gara equilibrata. Durante l'incontro, sono stati impiegati diversi giocatori, tra cui Maianti, Arpini, Niculae, Erman, Vailati, Camilleri, Abba, Latini, Recino, Tomella e Pavesi. La partita si inserisce nel percorso che avvicina il Cittadella ai playoff.
CREMA 0 CITTADELLA 0 CREMA: Maianti, Arpini, Niculae, Erman, Vailati, Camilleri, Abba, Latini, Recino (28’st Fenotti), Tomella (36’st Cerasan)i, Pavesi (47’st Calia). A disp. Ferrara, Maccherini, Varisco, Serioli, Gramignoli, D’Ischia. All. Piccolo CITTADELLA: Celenza; Sabotic, Boccaccini, Fort (30’st Calanca); Sardella (22’st Teresi), Mandelli, Dodaro, Camara (22’st Barozzini); Sala (12’st Arrondini), Morello, Caprioni. A disp. Anino, Tessitori, Crosariol, Carretti, Berziga. All. Gori Arbitro: Caldarulo di Bari Note: ammoniti Mandelli, Fort, Dodaro, Recino, Erman, Vailati, Piccolo. Coi piccoli passi la Cittadella rafforza le sue ambizioni playoff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Articoli correlati
Leggi anche: Riviera Basket travolge Asinara e vola in vetta: playoff sempre più vicini
Ravenna inarrestabile: 2-0 alla Juventus Next Gen, playoff sempre più vicini per gli emiliani.Il Ravenna ha superato la Juventus Next Gen con un punteggio di 2-0 nella partita di Serie C disputata il 15 febbraio 2026.