Cittadella a piccoli passi Playoff sempre più vicini

La partita tra Crema e Cittadella si è conclusa sul punteggio di 0-0, con entrambe le squadre impegnate in una gara equilibrata. Durante l'incontro, sono stati impiegati diversi giocatori, tra cui Maianti, Arpini, Niculae, Erman, Vailati, Camilleri, Abba, Latini, Recino, Tomella e Pavesi. La partita si inserisce nel percorso che avvicina il Cittadella ai playoff.