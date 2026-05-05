Pallanuoto World Cup | Italia ko contro l’Olanda Cosa succede ora

L’Italia della pallanuoto femminile è stata sconfitta dall’Olanda nella partita di World Cup a Rotterdam. La squadra italiana non è riuscita a reagire alla pressione delle avversarie e ha perso l’incontro. La sconfitta mette in discussione le possibilità di avanzare nel torneo. La partita si è conclusa con un risultato che complica il percorso del Setterosa nelle prossime fasi della competizione.

Rotterdam non ha lasciato scampo. Nella quinta giornata del girone di Division I, l’Italia di pallanuoto femminile incassa un severo 12-2 dall’Olanda, archiviando con una brutta batosta in vista della Final Eight di Sydney. Già qualificate, le azzurre hanno mostrato i limiti di una squadra che ancora non sembra pronta alle massime vette e che tra ieri e oggi ha mostrato qualche fisiologica debolezza. Il Setterosa è stato travolto da un blocco olandese lucido e chirurgico. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate LIVE Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: nuova sfida contro le campionesse d’EuropaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026,... Leggi anche: LIVE Italia-Olanda 1-0, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: si parte! Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pallanuoto femminile, l’Italia vince in World Cup e stacca il pass per le Finals; LIVE Italia-Spagna 12-14, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: sconfitta per il Setterosa, scatenata Ruiz Barril; LIVE Italia-Grecia 11-15, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: il percorso delle azzurre inizia con una sconfitta; Italia-Olanda oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario 5 maggio, tv, streaming. Pallanuoto, World Cup: Italia ko contro l’Olanda. Cosa succede oraL'Italia della pallanuoto femminile deve arrendersi anche all'Olanda: cosa succede ora al Setterosa in World Cup Rotterdam non ha lasciato scampo. Nella quinta ... sportface.it LIVE Italia-Olanda 2-12, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: brutta sconfitta per il Setterosa, vincono le campionesse olandesiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.39' Gol di Gorter su assist di Moolhuijzen, rispondono subito le campionesse olandesi, Italia-Olanda 1-5. oasport.it DIRETTA LIVE - Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026: sfida contro le campionesse olandesi - facebook.com facebook