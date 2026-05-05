LIVE Italia-Olanda World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | nuova sfida contro le campionesse d’Europa

Alle ore 10:00 di questa mattina inizia la partita tra Italia e Olanda valida per la World Cup di pallanuoto femminile 2026. La sfida si svolge in diretta e vede le due squadre affrontarsi nuovamente, dopo un precedente successo delle italiane. La partita si tiene nello stadio designato per l’evento e sarà trasmessa in tempo reale attraverso la piattaforma online dedicata. Gli aggiornamenti vengono forniti in modo continuativo durante tutta la durata dell’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026, Setterosa sfida nuovamente le campionesse dopo la precedente vittoria. Un altra partita combattuta in un percorso di crescita. Il Setterosa cede a testa alta per 14-12 contro la Spagna nel primo match del gruppo 1°-4° posto della Division I della World Cup. In Olanda, a Rotterdam il Setterosa guidato dal commissario tecnico Maurizio Mirarchi, che domenica scorsa ha staccato il pass per la Super Final, si muove bene di fronte alle iberiche campionesse olimpiche e bronzo iridato in carica. Prima metà di partita in equilibrio con il punteggio sul 6-6.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: nuova sfida contro le campionesse d’Europa Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Olanda 1-0, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: si parte! LIVE Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: terzo impegno per il SetterosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Italia-Olanda 12-10, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: vittoria in rimonta per il Setterosa!; Galleria fotografica - Category: World Cup a Rotterdam. Italia-Olanda 12-10; Italia-Olanda oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streaming; World Cup femminile: Spagna e USA, vittorie per la Super Final. Italia-Olanda oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario 5 maggio, tv, streamingNella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile la giornata di oggi, martedì 5 maggio, a Rotterdam, nei Paesi Bassi, vedrà disputarsi gli ... oasport.it Italia-Olanda oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streamingSi torna subito in acqua perché la manifestazione prosegue a ritmi incalzanti. Nell'incontro valevole per la terza giornata del girone B della prima fase ... oasport.it Funzionerebbe in Italia #amsterdam #curiositá #olanda #paesibassi - facebook.com facebook