Pallanuotiste europee | il dono degli organi un traguardo sociale

Recentemente si è tenuto un incontro tra atlete di pallanuoto di livello europeo e rappresentanti del settore sanitario, con lo scopo di promuovere la consapevolezza sulla donazione di organi. Durante l’evento, si è discusso di come le atlete possano contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema. La discussione è stata guidata da esperti in ambito medico e sportivo, con l’obiettivo di unire sport e iniziative sociali.

? Cosa scoprirai Come possono le campionesse europee influenzare la consapevolezza sulla donazione?. Chi ha guidato l'incontro tra sport e sensibilizzazione medica?. Perché la Polisportiva Smile ha scelto questo impegno sociale specifico?. Quali modelli di collaborazione nascono tra sanità e associazioni sportive?.? In Breve Dottoressa Stefania Galassi coordina l'incontro informativo sulla donazione degli organi.. La Polisportiva Smile promuove la responsabilità civica nel territorio locale.. L'iniziativa propone nuovi modelli di collaborazione tra sanità e associazioni sportive.. La Polisportiva Smile e le campionesse della Smile Cosenza Pallanuoto, reduci dal trionfo in una prestigiosa competizione europea, partecipano oggi come testimonial all’incontro dedicato alla sensibilizzazione sulla donazione degli organi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pallanuotiste europee: il dono degli organi, un traguardo sociale Notizie correlate Il grande 'dono' di Vito, morto a 45 anni: con i suoi organi salverà 8 viteVito, un uomo di 45 anni di Ruvo in Puglia, è prematuramente scomparso, ma ha compiuto l'immenso dono di offrire una nuova possibilità di vita a chi... Organi in dono, sfide vinte: "È un gesto che salva vite"Trecentottantasei cornee prelevate, due donazioni multiorgano e il superamento di una nuova frontiera clinica: il prelievo di polmone a cuore fermo.