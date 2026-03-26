Organi in dono sfide vinte | È un gesto che salva vite

In Italia sono state prelevate complessivamente 386 cornee e sono state effettuate due donazioni multiorgano. È stato inoltre raggiunto un nuovo record clinico con il prelievo di polmoni da un donatore in arresto cardiaco. Questi dati evidenziano i progressi nel settore della donazione di organi e tessuti, contribuendo ad aumentare le possibilità di cura per i pazienti in attesa di trapianto.

Trecentottantasei cornee prelevate, due donazioni multiorgano e il superamento di una nuova frontiera clinica: il prelievo di polmone a cuore fermo. I dati del 2025 messi nero su bianco dall’ Asst di Lodi non sono solo numeri, ma il risultato di un’organizzazione che si prepara a celebrare la giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti il prossimo 19 aprile. L’attività del Coordinamento Ospedaliero di Procurement (Cop) ha registrato nell’ultimo anno risultati significativi. Oltre alle quasi 400 cornee, sono state portate a termine con successo due donazioni multiorgano, fegato e rene e multitessuto. La vera sfida vinta, però, riguarda la Donation after Circulatory Death, ovvero la donazione a cuore fermo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Organi in dono, sfide vinte: "È un gesto che salva vite" Articoli correlati Leggi anche: Donare sangue: un gesto semplice che salva vite, soprattutto in periodi di forte richiesta. Leggi anche: L’ultimo dono di una 63enne: dopo il decesso espiantati i suoi organi per salvare altre vite To save her brother, she's a nanny; now two heirs are obsessed with her! Una selezione di notizie su Organi in dono sfide vinte È un gesto... Argomenti discussi: Donazioni di organi, l’appello del primario di Varese dopo il dramma di Domenico: Il dono è un atto che salva vite. Donazioni di organi, l’appello del primario di Varese dopo il dramma di Domenico: Il dono è un atto che salva viteAndrea Ambrosini, consigliere della Società Italiana di Nefrologia e direttore della Nefrologia e Dialisi dell’Asst dei Sette Laghi, invita a proteggere la cultura del dono che sostiene le speranze di ... varesenews.it Dal Dono al Trapianto, incontro dedicato alla donazione degli organi alla Caserma 'Pepe - Bettoja'Catanzaro - Si è svolto nella mattinata di mercoledì 18 marzo, alla Caserma Pepe Bettoja di Catanzaro, l’incontro dedicato alla donazione degli organi dal titolo Dal Dono al Trapianto – Storia di un ... lametino.it