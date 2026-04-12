Il grande ' dono' di Vito morto a 45 anni | con i suoi organi salverà 8 vite
Un uomo di 45 anni, originario di Ruvo in Puglia, è deceduto prematuramente. Dopo la sua morte, i suoi organi sono stati donati per essere trapiantati. Grazie a questa decisione, otto persone in lista di attesa avranno l'opportunità di ricevere un intervento chirurgico. La sua famiglia ha acconsentito alla donazione, contribuendo a salvare diverse vite.
Vito, un uomo di 45 anni di Ruvo in Puglia, è prematuramente scomparso, ma ha compiuto l'immenso dono di offrire una nuova possibilità di vita a chi è in attesa di trapianto di organo. Polmoni, cuore, fegato, reni e cornee sono stati prelevati nella mattina di ieri, sabato 11 aprile; le.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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