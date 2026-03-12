Agrigento celebra San Giuseppe tra fede e tradizione | ecco il programma

Agrigento si prepara a celebrare la festa di San Giuseppe con un programma ricco di tradizioni e riti religiosi. Le luci vengono accese al santuario, segnando l'inizio delle manifestazioni. La giornata include processioni, messe solenni e eventi popolari che coinvolgono la comunità locale. La festa rappresenta un momento importante nel calendario religioso della città.

Dal 15 marzo riti religiosi, mostra del pane e la tavolata dedicata al Santo. Tra i momenti più attesi il Pontificale con l’arcivescovo Alessandro Damiano e la processione per le vie della città. Previste anche delle modifiche al traffico Si accendono le luci al Santuario e prende forma uno dei momenti più sentiti della tradizione religiosa cittadina. Ad Agrigento torna la festa in onore di San Giuseppe, con un programma di celebrazioni e iniziative che prenderà il via domenica 15 marzo. Il Santuario, già dalla sera precedente, sarà illuminato a festa. Un segno simbolico che, come spiega il parroco, richiama "la luce che promana dalla vita e dall’entusiasmo dei giovani impegnati nel prepararla". 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

