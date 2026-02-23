Si festeggia a Padova il compleanno di Giambattista Tiepolo ecco tutti gli appuntamenti in programma

A Padova, si festeggia il compleanno di Giambattista Tiepolo, nato a Venezia nel 1696, grazie alla quarta edizione di un evento che coinvolge diverse location in città. La celebrazione nasce dall’interesse di valorizzare il pittore e la sua influenza sulla cultura locale. Numerose mostre, visite guidate e incontri aprono le porte alla storia dell’artista e alle sue opere più importanti. La città si prepara ad accogliere appassionati e curiosi per tutto il fine settimana.

Torna ancora più ricca di eventi la quarta edizione padovana dell'iniziativa che celebra il compleanno di Giambattista Tiepolo, nato a Venezia il 5 marzo 1696.I Musei Civici di Padova - Museo d'Arte hanno aderito alla Rete dei luoghi dei Tiepolo, un gruppo di soggetti pubblici e privati che.