Il ragazzo dai pantaloni rosa – Il musical | al Teatro Sistina il coraggio di esistere oltre il pregiudizio

Il 20 febbraio 2026, al Teatro Sistina, è andata in scena una prima teatrale degna di nota. Il debutto de Il ragazzo dai pantaloni rosa – Il musical ha trasformato una sala gremita di giornalisti, artisti, studenti e rappresentanti delle istituzioni in una comunità vulnerabile, unita da una stessa emozione: quella che arriva quando una storia si deposita dentro, tramutandosi in una ferita che necessita di essere riconosciuta. Presentato alla stampa proprio alla vigilia della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, lo spettacolo nasce come parte di un progetto educativo. Effettivamente, dal palco è arrivata una lezione indispensabile, che si è impossessata della platea dall’inizio alla fine. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

“Il ragazzo dai pantaloni rosa” diventa un musical, debutto al Sistina di RomaQuesta sera al Teatro Sistina di Roma va in scena

Il ragazzo dai pantaloni rosa diventa un juke-box musical al SistinaLa storia di Andrea Spezzacatena, il ragazzo di 15 anni che si tolse la vita a causa di bullismo e cyberbullismo, arriva oggi sul palco del Sistina.

“IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA” presentazione teatro Sistina Roma

Il ragazzo dai pantaloni rosa in musicalCosa possono raccontare un paio di pantaloni rosa? Andrea Spezzacatena aveva deciso di indossare questo capo d’abbigliamento scolorito nella sua vita quotidiana, un dettaglio che è diventato un simbol ... cittanuova.it

Il ragazzo dai pantaloni rosa, parterre vip al Sistina: da Arisa ad Arca e ConticiniCi sono dolori invisibili che lasciano ferite indelebili. Storie e volti di ragazzi di ogni età, spesso vittime di bullismo e cyberbullismo, che non trovano vie di fuga. La ... ilmessaggero.it

Teatro Sistina. . Prima assoluta nazionale de “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, il nuovo Musical tratto dal film che ha commosso l’Italia Oltre 15 hits contemporanee suonate dall’orchestra dal vivo Teatro Sistina dal 20 febbraio con @samuelecarrinofficial_ @sa - facebook.com facebook

