il ragazzo dai pantaloni rosa e le tragedie dietro al bullismo

Lunedì 9 marzo si è tenuto un importante momento di confronto tra Teresa Manes e gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado dell’I.C. "Moro – Carloni" e quelli di altre scuole. L’incontro, organizzato dall’associazione "4 maggio 2008" di Cerreto d’Esi, ci ha permesso di ascoltare la toccante testimonianza della mamma di Andrea Spezzacatena, un dolcissimo ragazzo che il 20 novembre 2012 a soli 15 anni ha deciso di togliersi la vita per sfuggire ai costanti attacchi che subiva fin dalla seconda media: bulli della sua classe avevano creato anche una pagina facebook in cui veniva definito "il ragazzo dai pantaloni rosa" e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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