Il cantiere a San Fruttuoso Una palestra da due milioni

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori in via Iseo, nel quartiere San Fruttuoso, per la costruzione di una nuova palestra comunale. Il progetto prevede un investimento di circa due milioni di euro. La realizzazione dell’impianto è stata ufficialmente avviata e i lavori sono stati dichiarati aperti dalle autorità competenti. La struttura sarà destinata all’attività sportiva e ricreativa della comunità locale.

Sono partiti nei giorni scorsi i lavori in via Iseo, nel quartiere San Fruttuoso, dove sorgerà la nuova palestra comunale. Un cantiere che segna un passaggio simbolico: sarà infatti il primo impianto sportivo cittadino non legato a un complesso scolastico dai tempi del Nei, inaugurato nel 1974. Un dettaglio non da poco, perché permetterà all’amministrazione comunale di aprire le porte alle associazioni sportive anche al mattino, senza dover fare i conti con gli orari delle lezioni. L’altro giorno il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, il vicesindaco Egidio Longoni e l’assessora allo Sport, Viviana Guidetti, hanno effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici e ai responsabili dell’impresa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il cantiere a San Fruttuoso. Una palestra da due milioni Notizie correlate Leggi anche: Valbrembo, nuova palestra in arrivo per la scuola San Giuseppe. Cantiere da 1,5 milioni Nuova palestra a San Fruttuoso, via libera al progettoLa Giunta di Monza ha dato il via libera al progetto esecutivo per la nuova palestra di via Iseo, un intervento atteso da anni dal quartiere e dalle... Una raccolta di contenuti Si parla di: A San Fruttuoso la festa di primavera: due giornate tra legalità e partecipazione; San Fruttuoso, due notti di risse tra via Casoni e piazza Martinez: la preoccupazione dei residenti. Cantiere buca tubo dell’acquedotto: viale Benedetto XV e via Barrili diventano un fiumeCantiere buca tubo dell’acquedotto: viale Benedetto XV e via Barrili diventano un fiume ... msn.com