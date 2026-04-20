Connessione Africa-Europa | Tris di MO TOTS da 90 OVR in un colpo solo!

Un nuovo set di tre giocatori con valutazione complessiva di 90 è stato reso disponibile per la connessione tra Africa ed Europa. Questa opportunità permette ai giocatori di ottenere tre elementi in un’unica operazione. La presenza di queste carte rappresenta un’opportunità per chi cerca alternative esotiche o ha bisogno di giocatori di alto livello per completare determinati obiettivi nel gioco.

Questo obiettivo è una miniera d’oro per chi cerca alternative esotiche o semplicemente ha bisogno di giocatori ad alto rating per completare le SBC di Batistuta o Son. Con requisiti semplicissimi, potrai riscattare tre giocatori fisici e tecnici. I Premi Protagonisti: Il trio delle meraviglie. Gift Links (90 OVR): Un esterno sudafricano con 93 di Velocità e statistiche incredibilmente equilibrate. La sua duttilità lo rende perfetto sia come ala pura che come terzino di spinta (LBLW).. Roberto Lopes (90 OVR): Un difensore centrale roccioso con 93 di Fisico e 90 di Difesa. Ideale per chi cerca solidità e forza bruta nei contrasti aerei.. Jovo Luki? (90 OVR): L’ariete bosniaco.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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