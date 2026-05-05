A Palermo sono stati restituiti al nipote di Michele Greco un anello e un tablet sequestrati in un procedimento giudiziario. I giudici hanno deciso di distinguere l'anello dagli altri beni sequestrati, determinando che poteva essere restituito. Oltre all'anello e al tablet, alla difesa sono stati consegnati anche altri oggetti personali. La decisione fa parte di un procedimento legale in corso riguardante i beni sequestrati.

? Cosa scoprirai Perché i giudici hanno distinto l'anello dai beni sequestrati?. Quali altri oggetti personali sono stati restituiti alla difesa?. Come ha fatto l'avvocato a separare i beni familiari dai sequestri?. Cosa resta delle imprese e dei conti correnti del nipote?.? In Breve L'avvocato Elisabetta Ascone ha ottenuto il recupero di tablet e chiavetta USB.. Sequestri originari del 2018 includevano 12 rapporti bancari e attività agricole.. Leandro Greco è condannato con sentenza definitiva emessa nel 2020.. L'operazione Cupola 2.0 riguardava il mandamento di Ciaculli e la commissione provinciale.. I giudici della corte d’appello di Palermo hanno disposto la restituzione del gioiello in oro con le iniziali M.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, restituiti al nipote di Michele Greco l’anello e il tablet

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