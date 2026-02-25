Il visto negato poi l' ok del Tar | nonna singalese potrà assistere al parto del nipote a Palermo

Dopo il rifiuto iniziale del consolato a Colombo, il tribunale regionale del Lazio ha accolto il ricorso di un giovane singalese. La nonna potrà così arrivare a Palermo per assistere al parto del nipote e sostenere la famiglia. La decisione tiene conto anche delle esigenze dei figli È stato necessario un ricorso al Tar Lazio perché una nonna potesse assistere al parto del nipote e sostenere la famiglia del figlio, che oltre al nuovo arrivato ha altri due figli, di cui uno affetto da autismo. Nella domanda erano state allegate quattro denunce Inps relative ai contratti di lavoro, con busta paga, contributi e movimenti bancari a dimostrazione della capacità economica, oltre alla polizza di assicurazione medica stipulata a favore della madre. Nonostante ciò, il consolato aveva motivato il rifiuto con generiche osservazioni sulla presunta insufficienza dei mezzi di sussistenza e sulla mancata dimostrazione della finalità del soggiorno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

