Janara e Sahira | il ponte creativo tra Sannio e Marocco

Un progetto unisce il Sannio e il Marocco attraverso la creatività di Franco Francesca, un eco-designer. L'iniziativa collega i miti della Janara sannita e della Sahira marocchina, con al centro la figura di Iside. La collaborazione mira a creare un ponte culturale tra le tradizioni di entrambe le regioni, utilizzando simboli e narrazioni condivise. L'obiettivo è valorizzare le radici culturali di entrambe le aree attraverso l’arte e il design.

Un ponte tra il Sannio e il Marocco si sta costruendo attraverso la creatività di Franco Francesca. L'eco-designer ha avviato un progetto che collega i miti della Janara sannita e della Sahira marocchina, con al centro la figura di Iside. La mostra è prevista nei prossimi anni. Il percorso parte da Benevento, dove vent'anni fa nacque l'idea originaria basata su uno scatto fotografico per una rivista britannica. Oggi quel lavoro riprende vita in Nord Africa, trasformandosi in un dialogo tra due culture mediterranee. Il tema centrale resta la forza femminile e la spiritualità antica. Dal portale di San Bartolomeo ai deserti del Nord Africa. L'inizio di tutto risale a due decenni fa, quando l'atelier di Franco Francesca realizzò un servizio fotografico dedicato al mito di Iside e alla Janara.