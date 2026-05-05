Palermo e Castelbuono insieme per il futuro di Its Academy JobsFactoryMadonie
Nell’aula magna dell’Istituto superiore statale Mario Rutelli di Palermo si è tenuta un’assemblea che ha coinvolto docenti, tutor e collaboratori della Fondazione Its Academy JobsFactory Madonie. La riunione ha visto la partecipazione delle comunità di Palermo e Castelbuono, unendo le due realtà in un momento di confronto e pianificazione per il futuro dell’istituto. La seduta ha rappresentato un’occasione di dialogo tra le diverse componenti coinvolte.
Si è svolta nell’aula magna dell’Istituto superiore statale Mario Rutelli di Palermo, l’assemblea dei docenti, tutor e collaboratori della Fondazione Its Academy JobsFactory Madonie, che ha visto la partecipazione congiunta delle comunità di Palermo e Castelbuono. Un appuntamento che ha.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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