Nefrochef – il gusto della vita | l' iniziativa al Gambero rosso academy del Marina Yachting Palermo

Il 12 marzo alle 9, presso la Gambero Rosso Academy del Marina Yachting Palermo, dodici pazienti con gravi patologie renali e i loro caregiver parteciperanno a una gara culinaria intitolata

Dodici pazienti affetti da gravi patologie del rene con i loro caregiver si sfideranno in una gara tra i fornelli giovedì 12 marzo, dalle 9.30 (alle 14.30) al “Gambero Rosso Academy – Città del gusto” (Palermo Marina Yachting, Molo Trapezoidale, via Filippo Patti, 30). L’iniziativa “Nefrochef – Il Gusto della vita” è organizzata da Angelo Ferrantelli, presidente della Fondazione italiana del rene Sicilia e direttore della unità operativa complessa di Nefrologia Dialisi e Trapianto renale dell’Arnas ospedale Civico di Palermo, e Marco Guarneri, direttore della unità di Nefrologia e dialisi del Policlinico universitario di Palermo, e co-organizzata dalla Fir Sicilia, Fondazione italiana del rene. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

