A Palermo, la Zisa si trasforma in un laboratorio sonoro grazie a un evento dedicato alla musica d’avanguardia. Durante la manifestazione, alcuni musicisti utilizzeranno strumenti e tecniche innovative per creare nuove esperienze sonore tra le strade del quartiere. La presenza di artisti provenienti da diverse parti del mondo arricchirà l’atmosfera, portando suoni e sperimentazioni che altereranno la percezione del silenzio urbano.

? Cosa scoprirai Come cambierà la percezione del silenzio tra le strade di Palermo?. Chi sono i musicisti che trasformeranno la Zisa in laboratorio?. Cosa accadrà quando la voce lirica smetterà di narrare storie?. Perché il vuoto sonoro diventerà uno strumento musicale nei Cantieri?.? In Breve Rassegna PrimaVera Contemporanea 2026 con oltre venti incontri tra maggio e giugno.. Sabato 9 maggio Wolf silent si esibisce ai Cantieri della Zisa.. Domenica 10 maggio il trio Filip, Kobi e Malfatti suona ai Cantieri.. Eventi gratuiti alla Fiera del Mediterraneo dall'8 al 10 maggio.. Il progetto PrimaVera Contemporanea 2026 trasforma Palermo in un laboratorio sonoro tra il 23 maggio e il 7 giugno, con appuntamenti che iniziano già questo fine settimana ai Cantieri della Zisa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo diventa laboratorio sonoro: musica d’avanguardia alla Zisa

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