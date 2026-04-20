Tra il 23 e il 24 aprile si svolge un weekend dedicato alla musica d’avanguardia tra Capaci e Palermo, inserito nella rassegna PrimaVera Contemporanea 2026 organizzata da Curva Minore. L’evento propone un percorso di sperimentazioni sonore inedite, coinvolgendo artisti e spettatori in un’esperienza di ascolto innovativa. La manifestazione si concentra su performance e incontri che intendono mettere in evidenza le nuove tendenze nel panorama musicale contemporaneo.

Il percorso musicale della rassegna PrimaVera Contemporanea 2026, organizzata da Curva Minore, si prepara a un weekend di sperimentazione sonora tra il 23 e il 24 aprile. Gli appuntamenti vedranno protagonisti l’improvvisazione e la ricerca linguistica in due location diverse: la Chiesa Madonna Santissima Addolorata presso l’Istituto Santa Chiara di Capaci per le serate di giovedì, e i Cantieri Culturali alla Zisa a Palermo per la serata di venerdì. L’ascolto radicale e il dialogo tra tradizione e improvvisazione a Capaci. Giovedì 23 aprile, la programmazione si apre alle ore 21 con un momento dedicato al violoncello. Luca Tilli presenterà Empty Smile, un progetto solista che nasce dal confronto tra la tecnica estesa dello strumento e le possibilità offerte dalla musica contemporanea europea.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musica d’avanguardia: tra Capaci e Palermo un weekend di suoni inediti

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