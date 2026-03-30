Oggi, il Motorcycle Club Bandidos Mc Palermo Chapter ha portato doni ai bambini della “Casa di tutte le genti” alla Zisa. La giornata si è conclusa con un momento di festa, coinvolgendo i piccoli ospiti della struttura. La consegna dei regali ha coinvolto membri del club che hanno partecipato alla visita presso la casa di accoglienza.

I Bandidos hanno portato uova di Pasqua, hanno regalato un tappeto elastico per far giocare i bambini e hanno poi lasciato alla comunità anche un assegno da mille euro per le esigenze della casa di accoglienza E’ stata una giornata di grande festa quella di oggi per i bambini della “Casa di tutte le genti” alla Zisa. Come annunciato i “Bandidos Mc del Chapter di Palermo” hanno portato doni e allietato la giornata degli ospiti della “Casa di tutte le genti". Bambini a bocca aperta all’arrivo del lungo corteo di motociclette giunto nella piazzetta accanto al castello della Zisa dove i clown stavano già allietando la giornata. I Bandidos hanno portato uova di Pasqua, hanno regalato un tappeto elastico per far giocare i bambini ed hanno poi lasciato alla comunità anche un assegno da mille euro per le esigenze della casa di accoglienza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Il Motorcycle Club Bandidos Mc Palermo Chapter porta doni alla "Casa di tutte le genti" alla Zisa

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