Il Motorcycle Club Bandidos Mc Palermo Chapter porta doni alla Casa di tutte le genti alla Zisa
Oggi, il Motorcycle Club Bandidos Mc Palermo Chapter ha portato doni ai bambini della “Casa di tutte le genti” alla Zisa. La giornata si è conclusa con un momento di festa, coinvolgendo i piccoli ospiti della struttura. La consegna dei regali ha coinvolto membri del club che hanno partecipato alla visita presso la casa di accoglienza.
I Bandidos hanno portato uova di Pasqua, hanno regalato un tappeto elastico per far giocare i bambini e hanno poi lasciato alla comunità anche un assegno da mille euro per le esigenze della casa di accoglienza E’ stata una giornata di grande festa quella di oggi per i bambini della “Casa di tutte le genti” alla Zisa. Come annunciato i “Bandidos Mc del Chapter di Palermo” hanno portato doni e allietato la giornata degli ospiti della “Casa di tutte le genti". Bambini a bocca aperta all’arrivo del lungo corteo di motociclette giunto nella piazzetta accanto al castello della Zisa dove i clown stavano già allietando la giornata. I Bandidos hanno portato uova di Pasqua, hanno regalato un tappeto elastico per far giocare i bambini ed hanno poi lasciato alla comunità anche un assegno da mille euro per le esigenze della casa di accoglienza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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