Palermo debutto TeatrUtopia | il potere della lettura sfida il fuoco

A Palermo è stato inaugurato il nuovo spazio culturale TeatrUtopia, dove si è discusso del ruolo della lettura come forma di resistenza politica. Durante l'evento, è stato posto l'accento su come alcuni giovani utilizzino i libri per sfidare il controllo e promuovere il pensiero critico. La giornata ha visto partecipanti di diverse età che hanno condiviso esperienze e riflessioni sul valore della lettura come strumento di protesta.

? Cosa scoprirai Come può la lettura diventare un atto di ribellione politica?. Chi sono i giovani che sfidano il controllo attraverso i libri?. Perché la velocità dell'intrattenimento minaccia la nostra capacità di pensare?. Dove si può assistere al debutto di questo nuovo collettivo?.? In Breve Spettacolo il 15 maggio alle ore 19 e 21:15 presso Fonderia Grock. Regia di Filippa Ilardo con scenografie di Claudio Castagna e luci di Roberto Ragusa. Tredici attori della Compagnia dell’Arpa presentano il debutto del Collettivo TeatrUtopia. Prenotazione obbligatoria per l'evento tramite il numero telefonico 3295882033. Il 15 maggio prossimo, alle ore 19 e alle 21:15, il Piccolo Teatro Fonderia Grock di Palermo ospiterà le due repliche di Il rogo di libri, spettacolo che segna l’esordio del Collettivo TeatrUtopia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo, debutto TeatrUtopia: il potere della lettura sfida il fuoco Notizie correlate Il Levanto affida la panchina a Dimitri Agata. Debutto di fuoco nella sfida con il CanalettoCon il campionato di Promozione ormai agli sgoccioli i punti in palio cominciano ad assumere un valore ancora più importante. Offida: due incontri per educatori sul potere della letturaIl Teatro Serpente Aureo di Offida diventerà il fulcro di un percorso formativo dedicato alla lettura nella prima infanzia.