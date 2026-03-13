Offida | due incontri per educatori sul potere della lettura

A Offida, il Teatro Serpente Aureo ospiterà due incontri rivolti agli educatori, focalizzati sul ruolo della lettura nella prima infanzia. Gli incontri sono organizzati con l’obiettivo di approfondire tecniche e metodi legati alla promozione della lettura tra i più giovani. L’evento si svolgerà in una location che sarà il centro di un percorso formativo dedicato a professionisti e operatori del settore.

Il Teatro Serpente Aureo di Offida diventerà il fulcro di un percorso formativo dedicato alla lettura nella prima infanzia. Due incontri specifici sono programmati per lunedì 20 aprile e lunedì 4 maggio, rivolti a educatori e insegnanti del Piceno. L’iniziativa si inserisce nel corso Leggendo si cresce 0-6, coordinato dall’Ambito Territoriale Sociale 23. L’obiettivo non è solo formare professionisti, ma fornire strumenti concreti per diffondere l’abitudine alla lettura tra i più piccoli. La guida tecnica sarà affidata ad Alessia Canducci, figura accreditata nel programma nazionale Nati per leggere. Questa iniziativa non nasce dal nulla, ma si colloca in una rete più ampia che coinvolge diversi Ambiti Territoriali Sociali (ATS) della provincia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Offida: due incontri per educatori sul potere della lettura Articoli correlati Carceri, il potere della cultura contro la recidiva. Un’assemblea nazionale con educatori e creativiL'Arci promuove, tra gli altri, l'incontro del 6 febbraio al Polo didattico dell'Università Roma Tre, in via Principe Amedeo 182b L'Arci promuove,... Leggi anche: Giovani, sessualità, privacy . Incontri per educatori e genitori Contenuti e approfondimenti su Offida due incontri per educatori sul... ’Oltre le righe’: gli incontri con l’autore a OffidaOffida dà il via a ’Oltre le righe – Incontro con l’autore’, quattro appuntamenti a partire dal 6 dicembre al 21 marzo, per la promozione della lettura, che confermano la vitalità di Offida, una ... ilrestodelcarlino.it Incontri con l'autore, a Offida la scrittrice Teresa Ciabatti presenta il suo nuovo romanzoSabato 14 Marzo alle ore 18 al Teatro Serpente Aureo di Offida Teresa Ciabatti incontra il pubblico per presentare il suo nuovo romanzo Donnaregina di Mondadori, nell’ambito della rassegna Oltre le r ... picenotime.it